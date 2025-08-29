circle x black
Serie A, la Cremonese batte anche il Sassuolo e vola in testa alla classifica

I grigiorossi vincono 3-2 contro i neroverdi allo Zini

L'esultanza della Cremonese - Fotogramma/IPA
L'esultanza della Cremonese - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 23.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Cremonese batte 3-2 il Sassuolo nel match d'apertura della seconda giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Al doppio vantaggio dei padroni di casa a segno con Terracciano al 37' e Vazquez al 39', replicano Pinamonti al 63' e Berardi su rigore al 73'. Sempre dagli 11 metri arriva al 93' grazie a De Luca il gol partita per i ragazzi di Nicola. In classifica i grigiorossi salgono a quota 6 e restano a punteggio pieno, neroverdi fermi a zero. Avvio super per la Cremonese al ritorno in Seria A: dopo il successo della settimana scorsa contro il Milan, i tre punti con il Sassuolo valgono la vetta della classifica almeno per una notte.

