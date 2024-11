Lo Special One vuole convincere CR7 a trasferirsi in Turchia

Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l'Arabia? Alla soglia dei 40 anni, da compiere il prossimo febbraio, per il fuoriclasse portoghese potrebbero aprirsi le porte di un inaspettato ritorno in Europa. Secondo quanto riportato da diversi media turchi infatti, Ronaldo sarebbe in cima alla lista dei desideri di José Mourinho, alla prima stagione da allenatore del Fenerbahce.

Nei giorni scorsi lo Special One avrebbe chiamato direttamente il connazionale, per capire se fosse felice all'Al Nassr. La risposta di Ronaldo però non è stata rivelata e c'è da dire che i costi dell'eventuale operazione, considerato lo stipendio monstre di CR7, che in Arabia guadagna circa 200 milioni l'anno, non fanno ben sperare i tifosi turchi.

L'intenzione di Mourinho, in ogni caso, è quella di regalare al suo Fenerbahce un fuoriclasse già nel prossimo mercato di gennaio, che possa aiutarlo a risalire la classifica e recuperare i cinque punti che lo separano dalla vetta del campionato turco, occupata dai rivali del Galatasaray.