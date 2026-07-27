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La Figc cerca il nuovo ct dopo caso Pirlo, Mancini e Conte le alternative, ipotesi Palladino e Pioli

Dopo giorni di contatti e tensioni interne, l'ex campione d'Europa rientra tra i candidati principali. Maldini e Leonardo osservano gli sviluppi.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò con Paolo Maldini e Leonardo - Ipa
Il presidente della Figc Giovanni Malagò con Paolo Maldini e Leonardo - Ipa
27 luglio 2026 | 12.39
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Giornate intense in Federcalcio per la scelta del nuovo ct. Dopo i "no grazie" di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e lo stop ad Andrea Pirlo con la bufera legata al contratto del tecnico con la società di scommesse russa Fonbet, il presidente della Figc Giovanni Malagò dovrà anche affrontare un’altra questione, molto delicata: il malumore del dt Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo per il caso Pirlo, e pronti a fare un passo indietro. Malagò da questa mattina presto negli uffici federali continua i contatti incessanti con Maldini e Leonardo e nel pomeriggio incontrerà le componenti in vista del consiglio federale di domani. Una riunione già fissata comunque da 15 giorni, ma che costituirà l'occasione per parlare di quanto avvenuto con Pirlo e delle ipotesi sul nuovo ct.

Prima del Maestro i nomi in lizza per la panchina azzurra, per il dopo Rino Gattuso, erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, nomi che non sono idee dirette della coppia Maldini-Leonardo e che non è detto potrebbero essere accettati. In alternativa tornano le ipotesi legate a Stefano Pioli, che al Milan aveva legato molto con l'attuale dt azzurro, e Raffaele Palladino, già uscito alcuni giorni fa, ma senza vere conferme ufficiali da ambienti vicini alla Federazione. Tra le altre opzioni c'è anche quella di confermare Silvio Baldini sulla panchina della nazionale maggiore dopo le vittorie nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia da ct a interim. Al momento appaiono lontani nomi come quelli di Fabio Cannavaro, ct dell'Uzbekistan, Claudio Ranieri e Thiago Motta che secondo alcuni avrebbe già declinato l'ipotesi.

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ct Italia Malagò Pirlo Maldini
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