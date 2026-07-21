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Cucurella ha seppellito una moneta prima della finale Mondiale, Capdevilla svela il segreto

Prima della finale della Spagna contro l'Argentina, il difensore ventisettenne ha imitato la tradizione inaugurata dal terzino Capdevila nel 2010, anno della prima vittoria della Roja ai Mondiali

Marc Cucurella - Ipa
Marc Cucurella - Ipa
21 luglio 2026 | 17.30
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Perché seppellire una moneta prima della finale del Mondiale 2026? Marc Cucurella, giocatore chiave nella vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali del 2026, ha seguito il consiglio di Joan Capdevila, altro terzino, vincitore del titolo nel 2010 con le Furie Rosse. Prima della finale, vinta ai tempi supplementari contro Messi e compagni per 1-0, il neo acquisto del Real Madrid di Mourinho ha seppellito una moneta sul campo del MetLife Stadium di New York, sede della partita.

Questo gesto non era affatto insignificante, dato che l'ex terzino sinistro Capdevilla lo aveva già compiuto prima dell'inizio della "sua" finale di Coppa del Mondo contro l'Olanda durante il torneo sudafricano. All'epoca, la Spagna si assicurò il suo primo Mondiale vincendo con lo stesso punteggio. E' stato lo stesso Capdevila a rivelare l'episodio sui social media, pubblicando un video del suo connazionale che seppellisce la moneta sotto il manto erboso. "Vi svelerò un segreto. Nel 2010, ho seppellito una moneta nell'erba prima dell'inizio della partita", ha confessato il giocatore con 60 presenze in nazionale spagnola. "Ho chiesto a Cucurella di fare la stessa cosa. Marc, ti voglio molto bene. Sei un campione del mondo!".

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Cucurella Mondiali 2026 finale Capdevilla
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