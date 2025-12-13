circle x black
Cerca nel sito
 

Curry, magia in Nba: fa canestro... dal tunnel degli spogliatoi - Video

Il cestista di Golden State non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi contro i Minnesota Timberwolves

Steph Curry - Ipa/Fotogramma
Steph Curry - Ipa/Fotogramma
13 dicembre 2025 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Magia di Steph Curry. Il cestista statunitense dei Golden State Warriors si è preso la scena prima del match di Nba contro i Minnesota Timberwolves, perso 127-120, con un canestro direttamente dal tunnel degli spogliatoi. Curry, specialista dei tiri da tre punti, questa volta ha voluto andare ben oltre l'arco, facendosi passare un pallone appena all'ingresso del campo.

Dopo aver preso brevemente la mira, Curry ha 'lanciato' il pallone mettendo a segno un incredibile canestro, con la sfera che non ha nemmeno toccato il ferro insaccandosi direttamente nel più classico dei 'ciaf'. L'impianto di San Francisco è quindi esploso per lui, che, altrettanto incredulo, per festeggiare è corso negli spogliatoi.

Curry è sceso in campo con Golden State dopo cinque gare d'assenza, ma, nonostante i suoi 39 punti, non è riuscito a evitare la sconfitta dei Warriors.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
curry curry canestro tunnel spogliatoi golden state curry golden state nba curry nba
Vedi anche
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza