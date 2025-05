Dal 23 al 25 maggio torna Eroica Montalcino

Non si è ancora posata la polvere della tappa con sterrati del Giro d'Italia che già nel fine settimana alle porte le strade bianche della Val d’Orcia torneranno a vivere l’emozione autentica del ciclismo eroico. Migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo si ritroveranno a Montalcino per pedalare su percorsi senza tempo, tra colline, vigneti e borghi storici: un viaggio a ritroso tra biciclette d’epoca, paesaggi mozzafiato, convivialità e passione. Un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la bellezza di un territorio unico e il gusto della fatica vera, quella che profuma di polvere, Brunello e storie indimenticabili - non solo a pedali.

Il lungo fine settimana di Eroica Montalcino si aprirà venerdì 23 maggio alle ore 11.30, nel suggestivo scenario del Complesso di Sant’Agostino, con la presentazione dello studio tecnico “I Percorsi Ritrovati”, realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Eroica. Lo studio rappresenta una mappatura innovativa dei tracciati che connettono Parchi Nazionali, Parchi Geominerari e aree naturali protette, attraverso il recupero di strade rurali, strade bianche e tratti di viabilità storica oggi dimenticata. All’incontro prenderanno parte le autorità locali, i rappresentanti dei parchi e i 17 comuni coinvolti nel progetto Terra Eroica, per condividere una visione comune di tutela, valorizzazione e mobilità sostenibile. il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

A partire dalle ore 17.00 prenderà ufficialmente il via la manifestazione, con l’apertura dei punti di ritiro delle buste tecniche e dei pacchi gara, il vivace Mercatino Eroico alla Fortezza, il Villaggio Sponsor in Piazza Garibaldi e numerosi appuntamenti culturali e conviviali che animeranno il centro storico: tra questi, la mostra grafica dell’artista Osvaldo Casanova e la suggestiva accensione delle maglie luminose, seguite da cena e musica dal vivo al Belvedere.

La giornata di sabato 24 maggio sarà un’immersione completa nel mondo Eroica, tra talk, degustazioni, laboratori, incontri con i protagonisti della storia del ciclismo e momenti dedicati alla cura della bicicletta e dello stile. Alle 14.00, da Piazza del Popolo, partirà la pedalata del Ciclo Club Eroica, mentre la sera i quattro quartieri di Montalcino accoglieranno la tradizionale Cena Eroica, accompagnata da musica, giochi e festa in strada.

Domenica 25 maggio sarà il cuore pulsante dell’evento: fin dalle prime luci dell’alba, migliaia di ciclisti, in abbigliamento e biciclette eroiche, si raduneranno in Piazza del Popolo per affrontare uno dei cinque percorsi proposti, dal più impegnativo “Lungo Eroico” di 153 km fino alla più accessibile “Passeggiata Eroica” di 27 km, attraversando alcuni dei paesaggi più iconici del territorio a sud della provincia di Siena.

Per tutta la giornata, Montalcino sarà animata da musica, incontri e convivialità: il Pasta Party alla Fortezza accompagnerà l’attesa degli arrivi, fino al tradizionale brindisi finale con la squadra Eroica, alle ore 20.30 in Piazza del Popolo, per salutare insieme un’edizione, come sempre, ricca di polvere, fatica e fortissime emozioni.