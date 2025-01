Comincia male l'Australian Open per l'Italia, con le eliminazioni di Luciano Darderi e Matteo Gigante. Nella prima giornata di gare, oggi domenica 12 gennaio, Darderi è stato costretto a ritirarsi al primo turno dello Slam di Melbourne a causa di un infortunio alla spalla durante il suo match contro Pedro Martinez. Il tennista azzurro ha chiamato un medical time out al sesto game del secondo set, quando era sotto 4-1 nel punteggio e aveva già perso il primo parziale 6-3.

A nulla è servito però l'intervento dello staff medico, con Darderi che riesce a conquistare un game ma deve alzare bandiera bianca subito dopo e abbandonare il campo, con Martinez che festeggia quindi la qualificazione al secondo turno dell'Australian Open.

Sconfitta in tre set invece per Matteo Gigante, alla prima qualificazione della carriera in uno Slam. Il tennista azzurro si è arreso al francese Ugo Humbert, numero 14 del mondo, con il punteggio di 7-6 (5), 7-5, 6-4.