circle x black
Cerca nel sito
 

Darderi, la racchetta lanciata contro Sinner e la 'maledizione' del bambino in tribuna - Video

Il tennista italo-argentino ha perso contro il numero due del mondo in tre set negli ottavi degli Australian Open

Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
26 gennaio 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nervosismo per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 26 gennaio, il tennista azzurro è stato battuto da Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2) in una partita con poca storia, in cui il numero 24 del mondo non ha nascosto la propria frustrazione. Difficili i primi due set, in cui Darderi, forse complice anche la tensione di affrontare il numero due del mondo, ha fatto il pieno di errori gratuiti.

Proprio in seguito a due di questi, che gli sono costati il break nel secondo parziale, l'italo-argentino si è lasciato andare a un gesto plateale. Ha lanciato la racchetta, accompagnandolo a un urlo. La reazione di Sinner? Jannik non ha battuto ciglio, voltandosi dall'altra parte e preparandosi a servire.

Ma la difficile partita di Darderi ha subito anche un colpo di scena nel finale. Il numero 24 del ranking, sotto di due set, è riuscito a reagire nel terzo set, portando il parziale fino al tie break. Qui va avanti 2-0, ma poi si incarta e perde la concentrazione, subendo la rimonta di Sinner.

Il motivo? Un bambino che piange in tribuna, che al momento del lancio della pallina cattura l'attenzione di Darderi (e l'ilarità del pubblico di Melbourne). È il preludio alla sua sconfitta: da quel momento Luciano non riesce più a mettere a segno un punto. dal campo ed è preludio alla sua sconfitta.

 

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
darderi darderi sinner darderi sinner racchetta darderi sinner bambino piange
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza