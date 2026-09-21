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Spagna, il ct campione del mondo De La Fuente rinnova fino al 2032

In carica dal dicembre 2022, quando prese il posto di Luis Enrique, il 65enne spagnolo ha portato la 'Roja' a vincere sia gli Europei 2024 che i Mondiali 2026

Luis De La Fuente (a destra) con il presidente della Rfef Rafael Louzan - Ipa/Fotogramma
Luis De La Fuente (a destra) con il presidente della Rfef Rafael Louzan - Ipa/Fotogramma
21 settembre 2026 | 17.52
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, ha rinnovato il suo contratto fino al 2032. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola (Rfef) con una nota sui proprio canali ufficiali. In carica dal dicembre 2022, quando prese il posto di Luis Enrique, De La Fuente ha portato la 'Roja' a vincere sia gli Europei 2024 che i Mondiali 2026. Il 65enne allenatore spagnolo sarà alla guida della nazionale quindi anche per le due prossime rassegne continentali del 2028 e 2032 e soprattutto per i mondiali 2030 che la Spagna ospiterà insieme a Portogallo e Marocco.

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