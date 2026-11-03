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Scontro con il portiere avversario, attaccante in terapia intensiva: "Condizioni peggiorano"

Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife, in terapia intensiva: "Il quadro neurologico è peggiorato"

Lo scontro in campo
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03 novembre 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jesus De Miguel, attaccante del Tenerife, in terapia intensiva - con un quadro neurologico in peggioramento - dopo il fallo subito dal portiere dell'Andorra in un match della seconda divisione spagnola. De Miguel ha subito un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato travolto dall'uscita del portiere avversario, Jesus Owono.

De Miguel, colpito alla testa, è crollato a terra privo di sensi. Owono, espulso, stava lasciando il campo quando si è reso conto della gravità della situazione: gli altri giocatori hanno sollecitato l'intervento dei soccorsi e De Miguel è stato trasportato all'Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria. De Miguel è stato ricoverato in terapia intensiva. Stamattina, il club ha diffuso una breve nota: "La situazione medica di Jesus De Miguel è peggiorata dal punto di vista neurologico", si legge nel messaggio pubblicato sui social.

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