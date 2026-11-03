Koni De Winter diventa papà. Il difensore del Milan ha festeggiato oggi, martedì 3 novembre, la nascita della figlia Aléya Noé. A comunicarlo è stato direttamente il club rossonero, reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter, battuto per 3-1 a San Siro nell'ultimo turno di Serie A e impegnato giovedì in Europa League in casa contro il Ferencvaros, con un post pubblicato sul propri profili ufficiali.

A beautiful new arrival Congratulations to Koni and Vega on the birth of Aléya Noé De Winter! https://t.co/u8sAxexWEF — AC Milan (@acmilan) November 3, 2026

"Un meraviglioso nuovo arrivo", ha scritto il Milan in un post sui social, "Congratulazioni a Koni e Vega per la nascita di Aléya Noé De Winter!". Il difensore belga, 24 anni, ha raccolto fin qui 13 presenze tra Serie A ed Europa League in stagione, confermandosi come uno dei protagonisti della retroguardia di Ruben Amorim.