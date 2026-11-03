circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, De Winter diventa papà: è nata la figlia Aléya Noé

Fiocco rosa in casa rossonera

Koni De Winter - Ipa/Fotogramma
Koni De Winter - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 17.27
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Koni De Winter diventa papà. Il difensore del Milan ha festeggiato oggi, martedì 3 novembre, la nascita della figlia Aléya Noé. A comunicarlo è stato direttamente il club rossonero, reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter, battuto per 3-1 a San Siro nell'ultimo turno di Serie A e impegnato giovedì in Europa League in casa contro il Ferencvaros, con un post pubblicato sul propri profili ufficiali.

"Un meraviglioso nuovo arrivo", ha scritto il Milan in un post sui social, "Congratulazioni a Koni e Vega per la nascita di Aléya Noé De Winter!". Il difensore belga, 24 anni, ha raccolto fin qui 13 presenze tra Serie A ed Europa League in stagione, confermandosi come uno dei protagonisti della retroguardia di Ruben Amorim.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo
Militari morti in Bosnia, feretri avvolti nel tricolore per i funerali solenni - Video
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza