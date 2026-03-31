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De Zerbi al Tottenham scatena la protesta dei tifosi: "Non lo vogliamo" - Video

La posizione non riguarda aspetti tecnici, ma vecchie dichiarazioni del tecnico sul caso Greenwood

Roberto De Zerbi - Fotogramma/IPA
Roberto De Zerbi - Fotogramma/IPA
31 marzo 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ufficialità di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore del Tottenham fa già discutere i tifosi degli Spurs. Cos'è successo? Gruppi organizzati di supporter del club londinese hanno manifestato scetticismo nei confronti del tecnico italiano, muovendo diverse critiche alla società. Una protesta che non riguarda aspetti tecnici, ma alcune vecchie dichiarazioni di De Zerbi sul caso Greenwood.

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La critica nei confronti di De Zerbi non riguarda motivi tecnici ma alcune sue dichiarazioni sul caso Greenwood, attaccante che l'allenatore ha voluto con forza al Marsiglia (nonostante un caso di tentato stupro in cui era stato coinvolto ai tempi del Manchester United, venendo poi assolto). Il Tottenham Hotspur Supporters' Trust ha così fatto una riunione d'emergenza sul tema, contattando la società per comunicare la propria posizione netta contro l'assunzione di De Zerbi. Un caso che farà discutere nelle prossime ore.

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Roberto De Zerbi De Zerbi Tottenham De Zerbi De Zerbi protesta tifosi
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