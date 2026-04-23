circle x black
Cerca nel sito
 

Tottenham, De Zerbi per la salvezza cerca uno psicologo... su LinkedIn

Il club inglese è alla ricerca di una figura che possa lavorare sulla mente dei calciatori

De Zerbi - Ipa/Fotogramma
De Zerbi - Ipa/Fotogramma
23 aprile 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Tottenham cerca... uno psicologo. Il club inglese si trova in una situazione di classifica drammatica in Premier League, terzultimo a -2 dal quartultimo posto che vale la salvezza dopo ben 15 partite senza vittoria. Per risollevarsi il nuovo allenatore Roberto De Zerbi, subentrato all'esonerato Igor Tudor, ha deciso di affidarsi a uno specialista per lavorare sulla mente dei suoi giocatori.

CTA

Il club inglese ha così iniziato la ricerca di un professionista, quello che nel campo si chiama mental coach, ma lo ha fatto in un modo quasi inedito. Il Tottenham ha infatti pubblicato un annuncio su LinkedIn, il social del lavoro. A Londra cercano, si legge nell'annuncio, uno psicologo da inserire nello staff tecnico della prima squadra.

Obiettivo è lavorare a livello tecnico sulla mente dei singoli giocatori e consolidare quella del gruppo squadra, integrando il lavoro tattico di De Zerbi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tottenham tottenham psicologo tottenham de zerbi tottenham salvezza tottenham linkedin psicologo
Vedi anche
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza