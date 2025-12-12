Decathlon a Como promotrice di un tavolo di lavoro per formulare proposte a sostegno

Secondo gli ultimi dati Istat, la quota di giovani italiani che pratica sport più o meno continuativamente è pari al 74,6% per gli 11-14enni, ma cala al 66,1% per i 15-17enni e al 55,8% per i 18-19enni. Al crescere dell’età aumenta infatti il fenomeno dell’abbandono sportivo: coloro che hanno praticato sport in passato e ora non lo praticano più passa dal 9% degli 11-14enni, al 16% dei 15-17enni ed esplode al 28% dei 18-19enni. È intorno al tema dell’abbandono allo sport in età adolescenziale che Decathlon ha riunito stakeholders del mondo della scuola, dello sport e delle istituzioni, nel tentativo di formulare proposte concrete per contrastare il fenomeno.

Lo studio delle cause è partito da un workshop svolto in 3 istituti scolastici del territorio comasco, organizzato da Decathlon in collaborazione con psicologi e mental coach della “Casetta del Coaching”. I circa 70 ragazzi partecipanti hanno riflettuto e si sono confrontati su tre domande: perché pratichi

on pratichi sport? Quali sono i valori\capacità che lo sport che pratichi ti insegna? Quali aspettative nutri nei confronti della scuola, del quartiere in cui vivi e del centro sportivo in cui ti alleni?

Il percorso di ascolto dei giovani, culmina nella presentazione dei risultati in Comune a Como, in un evento svoltosi il giorno 11 dicembre, alla presenza del Sindaco Alessandro Rapinese e di rappresentanti del mondo delle istituzioni e dello sport. L’occasione ha dato altresì modo di formulare ipotesi, generate dal confronto, per arginare gli effetti del dropout.

“Per il territorio di Como, le iniziative per aumentare la pratica sportiva messe in atto dal Comitato Regionale Coni Lombardia e dal presidente - Marco Riva - attraverso la Delegazione locale si concentrano sul sostegno alle società dilettantistiche e sulla implementazione e riqualificazione degli impianti sportivi, con l'obiettivo di rendere lo sport più accessibile, inclusivo e attraente per tutte le fasce d'età -ha dichiarato Adriana Lombardi, Direttrice della Scuola Regionale dello sport Coni Lombardia-. Attraverso la formazione, che è il nostro compito specifico, prepariamo le persone che si occupano di dirigere e di allenare le giovani generazioni ad affrontare le sfide del futuro, compreso il dropout. Così facendo si aiuta la crescita della cultura sportiva".

“È fondamentale che ogni Comune si impegni a promuovere una nuova cultura sportiva, capace di coinvolgere e unire scuole, aziende, istituzioni del territorio e realtà associative in un’unica rete a servizio dei cittadini -ha affermato Miriam Nicchi, Direzione Sport Impact, Sport e Salute-. Lo sport deve certamente mantenere un ruolo prioritario per bambini e giovani, ma è necessario ampliarne la visione ad attività fisica e cultura del movimento, affinché diventi parte integrante della vita di ciascuno. A ogni età esiste sempre un’attività fisica o sportiva praticabile e adatta alle proprie esigenze e questa consapevolezza deve accompagnare le persone nel corso della propria esistenza. Ed è proprio questo l’obiettivo che persegue Sport e Salute: favorire una cultura sportiva diffusa, accessibile e inclusiva, uno sport davvero per tutti e di tutti.”

I moderatori della tavola rotonda sono stati Fulvio Matteoni, Responsabile Relazioni Istituzionali Decathlon Italia / Membro dell’Advisory Board di Osservatorio Valore Sport e Rosario Cozzolino - Area Manager Decathlon Italia.

Tanti i partecipanti Tavola rotonda, tra gli atleti Angela Procida - medaglia di bronzo Paralimpiadi Parigi ‘24 100 mt dorso, medagliata anche ai recenti Mondiali a Singapore. Campionessa del Mondo ed Europea, Nuoto e Ciclismo. Giosué Epis - neopro Team Arkea B&B Hotels, Giacomo Nizzolo - ex ciclista, 15 anni di professionismo con più di 30 gare vinte nella massima categoria, Campione Europeo 2020, due volte Campione italiano (2016 e 2020), 2 volte vincitore classifica a punti Giro d’Italia (2015 e 2016), 1 tappa al Giro d’Italia 2021.

Tra i relatori 'tecnico-istituzionali': Nicoletta Roperto - Vicesindaco comune di Como, delega Politiche Giovanili, Emiliano Briante - Responsabile dell’area Business & Policy Impact e dell’area European Affairs dell’Osservatorio Valore Sport, che Decathlon supporta da 4 anni, Miriam Nicchi - Sport Impact - Sport e Salute Adriana Lombardi - Direttrice della Scuola Regionale dello sport Coni Lombardia, giornalista, psicologa, docente, formatrice, autrice di libri tecnici e testi universitari, nonché di articoli scientifici, Davide Colombo - Coach sportivo e Mental Coach Professionista, co-fondatore della “Casetta del Coaching”, Davide Facchin - resp. Settore Giovanile Como Calcio, carriera come portiere di squadre di Serie B e C (tra le altre Padova, Reggina, Reggiana, Venezia e Como), Mattia Belluzzi - Psicologo Settore Giovanile Como Calcio, Silvia Epis - Responsabile Settore Giovanile della Fci e collaboratrice del ct Strada Donne Marco Velo.