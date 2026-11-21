Ben Shelton sorride nonostante l'eliminazione in semifinale alle Atp Finals di Torino. Il tennista americano cede nel penultimo atto del Torneo dei Maestri contro Carlos Alcaraz, al termine di una battaglia chiusa al tie-break dopo due ore, ma analizza con lucidità (e una battuta) il suo 2026: "Se dopo quello che ho messo in campo oggi posso essere definito il terzo giocatore al mondo dietro Sinner e Alcaraz? Per un attimo ho pensato aveste dimenticato Zverev e i due Slam vinti quest'anno..." ha scherzato l'americano, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. "Penso sempre che i media vogliano una storia, un 'terzo' o qualcuno che sia il protagonista. Per quanto mi riguarda, mi concentro solo sul mio livello".

Shelton e la distanza da Sinner e Alcaraz

Tra pochi giorni, l'americano inizierà a lavorare con il nuovo allenatore Juan Carlos Ferrero: "Ho grandi obiettivi, sogni, aspirazioni e sto facendo tutto ciò che è in mio potere insieme alla squadra per andare avanti nella giusta direzione ed essere la migliore versione di me stesso. La mia attenzione è rivolta a questo". Il tennista americano ha poi parlato dei suoi progressi, anche in relazione ai match giocati contro i migliori del ranking: "Credo che ogni incontro sia diverso. Ho giocato tre volte contro Alcaraz quest’anno e l’ho battuto una volta, ma non ho giocato bene negli incontri che ho disputato contro Zverev. Non gioco contro Sinner dall’Australia...". Il bilancio della sua stagione è comunque positivo: "Il mio livello è migliorato ed è su questo che continuo a concentrarmi. Cerco semplicemente di diventare il miglior giocatore possibile".