I rossoneri volano in Croazia per l'ultima giornata di Champions League

Il Milan scende in campo per l'ultima giornata di Champions League. I rossoneri volano a Zagabria per sfidare la Dinamo oggi, mercoledì 29 gennaio, con l'obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra di Conceicao, reduce dalla vittoria europea contro il Girona e dal successo in campionato con il Parma al momento è al sesto posto con 15 punti, mentre la Dinamo Zagabria è ferma al 26esimo posto a quota 8 e conserva una minima speranza di rientrare tra le prime 24, volando così ai playoff.

Dinamo Zagabria-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Dinamo Zagabria e Milan è in programma oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro

Milan (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

Dinamo Zagabria-Milan, dove vederla in tv

Dinamo Zagabria-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.