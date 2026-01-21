Vince Carlos Alcaraz. Oggi, mercoledì 21 gennaio, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann, 102 della classifica Atp, nel secondo turno degli Australian Open, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, 6-2 dopo una partita più combattuta di quanto dica il risultato.

Alcaraz è stato infatti sorpreso, soprattutto nel primo set, dal ritmo e dalla qualità nel palleggio dell'avversario, che ha tenuto botta allo spagnolo fino a che un problema fisico agli addominali non ne ha condizionato colpi e partita. Al prossimo turno Alcaraz affronterà il vincente della sfida tra Zheng e Moutet.

Esordio vincente per il rivale Jannik Sinner, che ha battuto Gaston al primo turno.