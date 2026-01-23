circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet - Diretta

Lo spagnolo sfida il francese al terzo turno dello Slam di Melbourne

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 03.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2025. Nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, venerdì 23 gennaio, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, sfida il francese Corentin Moutet nel terzo turno - in diretta tv e streaming. Alcaraz ha già eliminato Walton all'esordio e Hanfmann al primo turno, mentre Moutet ha battuto Schoolkate e Zheng.

In caso di passaggio del turno, agli ottavi Alcaraz troverebbe il vincente di Paul-Davidovich Fokina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open alcaraz alcaraz australian open alcaraz moutet alcaraz diretta alcaraz live
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza