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Roland Garros, oggi Berrettini-Rinderknech- Diretta

Il tennista azzurro sfida il francese nel secondo turno dello Slam di Parigi

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
28 maggio 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il romano, attuale numero 105 del mondo, affronta - in diretta tv e streaming - il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Berrettini è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno contro l'ungherese Fucsovics in 4 set. Rinderknech, invece, ha regolato l'austriaco Rodionov in 3 set.

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In caso di vittoria, Berrettini affronter il vincente di Darderi-Comesana.

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