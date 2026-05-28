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Il tennista azzurro sfida il francese nel secondo turno dello Slam di Parigi
Matteo Berrettini in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il romano, attuale numero 105 del mondo, affronta - in diretta tv e streaming - il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Berrettini è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno contro l'ungherese Fucsovics in 4 set. Rinderknech, invece, ha regolato l'austriaco Rodionov in 3 set.
In caso di vittoria, Berrettini affronter il vincente di Darderi-Comesana.