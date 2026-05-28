Matteo Berrettini in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il romano, attuale numero 105 del mondo, affronta - in diretta tv e streaming - il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Berrettini è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno contro l'ungherese Fucsovics in 4 set. Rinderknech, invece, ha regolato l'austriaco Rodionov in 3 set.