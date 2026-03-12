circle x black
Europa League, oggi Bologna-Roma - La diretta

La squadra di Italiano ospita i giallorossi al Dall'Ara nell'andata degli ottavi di finale

Malen - Fotogramma/IPA
Malen - Fotogramma/IPA
12 marzo 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna l'Europa League con gli ottavi di finale. Oggi, giovedì 12 marzo, il Bologna ospita la Roma allo stadio Dall'Ara nell'andata dell'euroderby. I giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi grazie all'ottavo posto nella fase campionato, mentre la squadra di Italiano ha eliminato i norvegesi del Brann nei playoff. Calcio d'inizio alle 18:45.

Dove vedere Bologna-Roma? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 25. L'euroderby sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW

La gara di ritorno di giocherà giovedì 19 marzo allo Stadio Olimpico. Calcio d'inizio alle 21.

