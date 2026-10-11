Torna in campo la Juventus . Oggi, domenica 11 ottobre , i bianconeri volano in Sardegna per affrontare il Cagliari nella sesta giornata di Serie A. Prima della maxi sosta per le Nazionali, la squadra di Pisacane aveva battuto l'Udinese 1-0 in trasferta, mentre quella di Spalletti aveva superato in casa l'Atalanta per 2-0. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Cagliari-Juve? La partita è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.