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Serie A, oggi Cagliari-Juve - Diretta

La squadra di Pisacane ospita i bianconeri nella sesta giornata di campionato

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11 ottobre 2026 | 20.13
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 11 ottobre, i bianconeri volano in Sardegna per affrontare il Cagliari nella sesta giornata di Serie A. Prima della maxi sosta per le Nazionali, la squadra di Pisacane aveva battuto l'Udinese 1-0 in trasferta, mentre quella di Spalletti aveva superato in casa l'Atalanta per 2-0. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Cagliari-Juve? La partita è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di Serie A, la Juve ospiterà la Lazio allo Stadium, domenica 18 ottobre alle 20:45. Il Cagliari scenderà invece in campo lunedì 19 ottobre contro il Monza, alle 18:30.

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