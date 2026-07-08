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Wimbledon, oggi Cobolli-Fery - Diretta

Il tennista azzurro sfida il britannico nei quarti dello Slam di Londra

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista romano sfida la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Fery - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Londra. Cobolli negli ottavi ha sconfitto il tre set l'australiano Alex De Minaur, mentre Fery, in tabellone grazie ad una wild-card, ha superato in 5 set il bulgaro Grigor Dimitrov.

In semifinale il vincente della sfida troverà uno tra Alexander Zverev e Taylor Fritz.

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