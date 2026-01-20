Torna in campo il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio , la squadra di Conte vola in trasferta in Danimarca per affrontare il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Conte ha al momento 7 punti in classifica dopo 6 giornate e va a caccia dei punti decisivi per il passaggio al prossimo turno.

Dove vedere Copenhagen-Napoli? La partita di Champions di oggi è trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.