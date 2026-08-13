Quarta giornata agli Europei di atletica leggera in corso all'Alexander Stadium di Birmingham. L'Italia, che finora ha conquistato 5 medaglie (due ori, due argenti e un bronzo) punta ad arricchire il medagliere. La chance più importante sarà nel triplo femminile dove Dariya Derkach ed Erika Saraceni puntana a salire sul podio. Le due azzurre hanno centrate le due migliori misure in qualificazione. In finale c'è anche Francesco Pernici negli 800 metri.