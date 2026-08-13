LIVE
La 19enne azzurra dopo il record mondiale di ieri in semifinale punta al podio più alto
Quarta giornata dei campionati europei di nuoto di Parigi. Oggi, 13 agosto, l'Italia punta tutte le sue carte da podio su Sara Curtis nella finale dei 50 dorso. L'azzurra parte con i favori del pronostico dopo lo splendido primato mondiale realizzato ieri pomeriggio con il tempo di 26"63. Tra gli azzurri in finale c'è anche Christian Mantegazza nei 200 rana. Vanno a caccia della finale Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccon nei 50 dorso.
In mattinata eccellente prova di Simona Quadarella nei 1500 stile libero. La romana accede alla finale europea con il miglior tempo. Tornerà in vasca domani.