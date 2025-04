Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale va in scena a Gedda per il Gp dell'Arabia Saudita, oggi domenica 20 aprile, nel suo quinto appuntamento. Tutti a caccia della Red Bull di Max Verstappen, che ha firmato una straordinaria pole position nelle qualifiche beffando all'ultimo giro la McLaren di Oscar Piastri, secondo.