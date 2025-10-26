circle x black
Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico - Diretta

Il Mondiale torna di nuovo protagonista

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
26 ottobre 2025 | 19.51
Redazione Adnkronos
Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico - in diretta tv e streaming - sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1'15''586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile.

