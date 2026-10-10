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Gp Singapore, oggi le qualifiche - Diretta

Dopo la sprint della mattina, i piloti tornano in pista per dare la caccia alla pole position

Lewis Hamilton - IPA
Lewis Hamilton - IPA
10 ottobre 2026 | 15.02
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista. Oggi, sabato 10 ottobre, tocca alle qualifiche del Gp di Singapore sul circuito di Marina Bay. Si riparte dal successo nella sprint di Max Verstappen, dominatore sui 20 giri davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. In mattinata, altro allungo di Kimi Antonelli in vetta alla classifica del Mondiale: il pilota della Mercedes, quarto nella gara corta, ha guadagnato altri due punti sul compagno di squadra George Russell, out in avvio.

Dove vedere le qualifiche? Le qualifiche del Gp saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv 8. Saranno inoltre disponibili in streaming su Sky Go e Now.

Il Gp di Singapore si correrà domani, domenica 11 ottobre, alle 14 ora italiana.

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