Champions League, oggi Inter-Arsenal - La partita in diretta

I nerazzurri ospitano i Gunners nella penultima giornata della fase campionato

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
20 gennaio 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione. Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti.

Dove vedere Inter-Arsenal? La partita è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW.

Nell'ultima giornata della fase campionato, l'Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta mercoledì 28 gennaio alle 21.

Inter Arsenal diretta Inter Arsenal Champions League Inter Arsenal live
