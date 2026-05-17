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Serie A, oggi Juve-Fiorentina - La partita in diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Vanoli nella penultima giornata di campionato

Vlahovic - Fotogramma/IPA
Vlahovic - Fotogramma/IPA
17 maggio 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A, a caccia di un posto nella prossima edizione della Champions League. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri ospitano la Fiorentina allo Stadium nella penultima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, terza a 68 punti, va a caccia di una vittoria cruciale per blindare un posto tra le prime quattro. Dall'altra parte, i viola sono già sicuri della salvezza. Calcio d'inizio alle 12, in contemporanea con Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio e Como-Parma.

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Dove vedere Juve Fiorentina? La partita di oggi sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn

Nell'ultima giornata di campionato, la Juve affronterà il Torino nel derby. La Fiorentina ospiterà invece l'Atalanta.

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