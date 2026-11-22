La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 22 novembre, i bianconeri sfidano il Venezia nella 12esima giornata di campionato (in un match visibile in diretta tv e streaming su Dazn). La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro la Fiorentina prima della sosta, che ha fermato i bianconeri sul 2-2 al Franchi, mentre quella di Nicola ha vinto 2-1 contro l'Udinese al Penzo. Si comincia alle 12:30.