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Serie A, oggi Juventus-Hellas Verona - Diretta

Impegno casalingo per i bianconeri nella 35esima giornata di campionato

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
03 maggio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus torna in campo in Serie A: oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri ospitano l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - allo Stadium in una delle sfide della 35esima giornata di campionato. Con un successo contro i gialloblù, già retrocessi, la squadra di Spalletti metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus volerà a Lecce mentre l'Hellas Verona ospiterà il Como.

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