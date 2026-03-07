circle x black
Serie A, oggi Juventus-Pisa - Diretta

I bianconeri ospitano i toscani nella 28esima giornata di campionato

Thuram - Ipa/Fotogramma
Thuram - Ipa/Fotogramma
07 marzo 2026 | 19.52
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri sfidano il Pisa - in diretta tv e streaming - nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio per 3-3 agguantato in rimonta contro la Roma, in vantaggio 3-1 e recuperata nei minuti finali dello scontro diretto Champions dell'Olimpico. Quella di Hiljemark invece ha perso contro il Bologna 1-0 in casa, piegata dal gol di Odgaard nel finale.

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus sfiderà l'Udinese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Cagliari.

