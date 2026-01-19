Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, lunedì 19 gennaio , i biancocelesti sfidano il Como all'Olimpico nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Verona, mentre quella di Fabregas ha perso in casa contro il Milan per 3-1. Si gioca alle 20:45.

Dove vedere Lazio-Como? La partita è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.