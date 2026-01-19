circle x black
Serie A, oggi Lazio-Como - La partita in diretta

I biancocelesti ospitano la squadra di Fabregas all'Olimpico

19 gennaio 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, lunedì 19 gennaio, i biancocelesti sfidano il Como all'Olimpico nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Verona, mentre quella di Fabregas ha perso in casa contro il Milan per 3-1. Si gioca alle 20:45.

Dove vedere Lazio-Como? La partita è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, sabato 24 gennaio, il Como ospiterà il Torino alle 15. In serata, la Lazio affronterà il Lecce al Via del Mare alle 20:45.

