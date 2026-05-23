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Serie A, oggi Lazio-Pisa - La partita in diretta

I biancocelesti ospitano all'Olimpico i toscani, già retrocessi

Pedro - IPA
Pedro - IPA
23 maggio 2026 | 20.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 23 maggio, i biancocelesti ospitano il Pisa nell'ultima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 51 punti, arriva dalla sconfitta dell'ultimo turno nel derby contro la Roma. I toscani, ultimi, sono già retrocessi in Serie B dopo una sola annata.

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Dove vedere Lazio-Pisa? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport.

Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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