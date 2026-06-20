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MotoGp Repubblica Ceca, oggi gara sprint a Brno - Diretta

Si assegnano i primi punti nel nono appuntamento della stagione

Bezzecchi - IPA
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20 giugno 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Brno per la nona gara della stagione. Dopo le qualifiche della mattina, alle 15 inizia la gara sprint per assegnare i primi punti del weekend.

Dove vedere la gara sprint in Repubblica Ceca? Tutti gli appuntamenti del Gran Premio della Repubblica Ceca saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. La gara sprint di oggi sarà visibile anche in chiaro su Tv8 e in streaming gratuito sulla piattaforma web di Tv8.

In mattinata, Ai Ogura si è preso la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca, facendo segnare il miglior tempo in 1:51.139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Domani, per la prima volta dal suo arrivo in MotoGp, il giapponese partirà per la prima volta davanti a tutti.

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