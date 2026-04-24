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Serie A, oggi Napoli-Cremonese - Diretta

Gli azzurri ospitano i lombardi nell'anticipo della 34esima giornata

Rasmus Hojlund - Ipa/Fotogramma
Rasmus Hojlund - Ipa/Fotogramma
24 aprile 2026 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese - in diretta tv e streaming - al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Torino nell'ultimo turno.

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Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli sfiderà il Como in trasferta mentre la Cremonese ospiterà la Lazio.

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