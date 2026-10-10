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Gli azzurri di Allegri ospitano i ciociari nella sesta giornata di campionato
Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, noni in classifica a quota 7, vanno a caccia di punti pesanti per riscattare un avvio di stagione non esaltante. Dall'altra parte, i gialloblù dovranno dare continuità a un inizio di stagione sorprendente, che li vede sesti a quota 10 punti.
Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli sfiderà il Venezia in trasferta, mentre il Frosinone ospiterà il Sassuolo.