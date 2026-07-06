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Wimbledon, oggi Paolini-Eala - Diretta

La toscana sfida la filippina negli ottavi di finale dello Slam di Londra

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
06 luglio 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026 a caccia di un posto ai quarti di finale. Oggi, lunedì 6 luglio, la trentenne toscana affronta la 21enne filippina Alexandra Eala - in diretta tv e streaming - agli ottavi dello Slam di Londra. L'azzurra ha superato la greca Maria Sakkari al terzo turno, in un match chiuso in due rapidi set, mentre Eala arriva dalla sorprendente vittoria contro la polacca Iga Swiatek, campionessa 12 mesi fa sull'erba londinese.

La vincente di questo match sfiderà l'ucraina Marta Kostyuk.

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