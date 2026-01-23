Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta oggi, venerdì 23 gennaio, la statunitense Iva Jovic - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Paolini ha già battuto Sasnovich all'esordio e Frech nel secondo turno, mentre Jovic ha eliminato Volynets e Hon.

In caso di passaggio del turno, agli ottavi Paolini affronterà la vincente di Sonmez-Putintseva.