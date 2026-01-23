La tennista azzurra affronta la statunitense nel terzo turno dello Slam di Melbourne
Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta oggi, venerdì 23 gennaio, la statunitense Iva Jovic - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Paolini ha già battuto Sasnovich all'esordio e Frech nel secondo turno, mentre Jovic ha eliminato Volynets e Hon.
In caso di passaggio del turno, agli ottavi Paolini affronterà la vincente di Sonmez-Putintseva.