Serie A, oggi Parma-Juve - La partita in diretta

I gialloblù ospitano la squadra di Spalletti

Yildiz - Fotogramma/IPA
01 febbraio 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri sfidano il Parma al Tardini nel posticipo domenicale della 23esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dallo 0-0 contro il Monaco, che non ha compromesso la qualificazione ai playoff di Champions League, mentre in campionato ha battuto il Napoli per 3-0 nel big match dell'ultimo turno. Sconfitta invece per il Parma, superato 4-0 a Bergamo dall'Atalanta. Si gioca alle 20:45.

Dove vedere Parma-Juve? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn

Nella prossima giornata di campionato, il Parma giocherà in trasferta a Bologna domenica 8 febbraio alle 12:30. La Juve affronterà la Lazio allo Stadium alle 20:45.

