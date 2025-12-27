Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre, il Pisa - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match contro la Roma, battuta 1-0 all'Allianz Stadium, mentre quella di Gilardino ha agguantato un pareggio in extremis a Cagliari nell'ultimo turno, in un match terminato 2-2.