I giallorossi hanno battuto i toscani nella 32esima giornata di campionato
Vince la Roma. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi hanno battuto il Pisa 3-0 all'Olimpico nella 32esima giornata di Serie A. A decidere la partita, mai in discussione, la tripletta di uno scatenato Donyell Malen, in rete al 3', al 43' e al 52'. Con questa vittoria Gasperini aggancia momentaneamente la Juventus al quinto posto salendo a quota 57, a -1 dal Como quarto. Rimane invece ultimo a 18 il Pisa.
Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà l'Atalanta all'Olimpico mentre il Pisa se la vedrà in casa con il Genoa.