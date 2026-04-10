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Roma-Pisa 3-0, Gasperini torna a vincere con tripletta di Malen

I giallorossi hanno battuto i toscani nella 32esima giornata di campionato

La Roma festeggia Malen - Ipa/Fotogramma
La Roma festeggia Malen - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince la Roma. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi hanno battuto il Pisa 3-0 all'Olimpico nella 32esima giornata di Serie A. A decidere la partita, mai in discussione, la tripletta di uno scatenato Donyell Malen, in rete al 3', al 43' e al 52'. Con questa vittoria Gasperini aggancia momentaneamente la Juventus al quinto posto salendo a quota 57, a -1 dal Como quarto. Rimane invece ultimo a 18 il Pisa.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà l'Atalanta all'Olimpico mentre il Pisa se la vedrà in casa con il Genoa.

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