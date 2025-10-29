circle x black
Serie A, oggi Juve-Udinese e Roma-Parma - Le partite in diretta

Turno infrasettimanale, con i bianconeri impegnati allo Stadium e i giallorossi di scena all'Olimpico

Paulo Dybala - Fotogramma/IPA
29 ottobre 2025 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Serie A con il turno infrasettimanale. Oggi, mercoledì 29 ottobre, si giocano alle 18:30 Juve-Udinese e Roma-Parma.

Dove vedere le partite? Juventus-Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Anche Roma-Parma è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma questa sfida è disponibile anche sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

Tag
Serie A diretta Juve Udinese diretta Roma Parma Serie A oggi
