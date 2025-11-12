Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, la giornata di singolare sarà aperta da Ben Shelton e Felix Auger-Alissime, in campo non prima delle 14. I due arrivano da due sconfitte: Shelton ha perso all'esordio contro Zverev, mentre Auger-Aliassime è stato sconfitto da Sinner.