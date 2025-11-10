circle x black
Atp Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime - Il debutto di Jannik in diretta

L'azzurro affronta il canadese nel primo match a Torino

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
10 novembre 2025 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Torino è il grande giorno di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 10 novembre, il fuoriclasse azzurro debutta alle Atp Finals contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si comincia non prima delle 20:30.

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.

Domani, per quanto riguarda gli azzurri, tornerà in campo Lorenzo Musetti. Il toscano affronterà Auger-Aliassime non prima delle 20:30.

