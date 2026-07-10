circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Wimbledon, oggi la semifinale Sinner-Djokovic - Diretta

Il fuoriclasse azzurro sfida il serbo per un posto nell'ultimo atto dello Slam londinese

Jannik Sinner - IPA
Jannik Sinner - IPA
10 luglio 2026 | 16.55
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

A Londra è giornata di semifinali. Oggi, venerdì 10 luglio, Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nel penultimo atto di Wimbledon 2026. Il fuoriclasse azzurro, campione in carica ai Championships, arriva al match con l'ex numero uno del ranking dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, mentre il serbo ha superato - nell'ordine - Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime.

Il vincitore se la vedrà con Alexander Zverev, reduce dal successo contro Fery nell'altra semifinale del torneo (con il punteggio di 7-6 6-2 6-4) e finalista per la prima volta in carriera a Wimbledon.

Il match sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e su Tv8.it.

La finale di Wimbledon si giocherà domenica 12 luglio, non prima delle 17 ora italiana.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Djokovic Sinner Djokovic diretta Sinner Djokovic Wimbledon
Vedi anche
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza