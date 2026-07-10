A Londra è giornata di semifinali. Oggi, venerdì 10 luglio, Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nel penultimo atto di Wimbledon 2026. Il fuoriclasse azzurro, campione in carica ai Championships, arriva al match con l'ex numero uno del ranking dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, mentre il serbo ha superato - nell'ordine - Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime.