Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno - Il match in diretta

Il fuoriclasse azzurro affronta il canadese nel Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 22.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov oggi, domenica 8 marzo, nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner è reduce dalla vittoria dell'esordio contro il ceco Dalibor Svrcina, battuto in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, mentre il canadese, numero 39 del mondo, ha superato Stefanos Tsitsipas e Tomas Martin Etcheverry nei primi turni del torneo. Il match inizierà intorno alle 23.

Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. Il canadese si è aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi Us Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set.

Indian Wells Masters 1000 tennis
