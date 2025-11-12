Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre , il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev nella seconda partita del girone Bjorn Borg. Nel match d'esordio del Torneo dei Maestri, a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set. Vittoria in due set anche per Zverev, contro Ben Shelton. Si comincia non prima delle 20:30.

Dove vedere Sinner-Zverev? La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.