Atp Finals, oggi Sinner-Zverev - Il match in diretta

Il fuoriclasse azzurro affronta il tedesco a Torino

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
12 novembre 2025 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev nella seconda partita del girone Bjorn Borg. Nel match d'esordio del Torneo dei Maestri, a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set. Vittoria in due set anche per Zverev, contro Ben Shelton. Si comincia non prima delle 20:30.

Dove vedere Sinner-Zverev? La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.

Nel match conclusivo del girone, Jannik sfiderà Shelton.

