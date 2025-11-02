LIVE
I gialloblù ospitano la squadra di Chivu al Bentegodi nel confronto che apre la domenica di campionato
L'Inter torna in campo. Oggi, domenica 2 novembre, i nerazzurri affrontano il Verona in trasferta allo stadio Bentegodi, nel lunch match delle 12:30. La squadra di Chivu è chiamata a dare continuità al bel successo centrato contro la Fiorentina, mentre i gialloblù inseguono ancora il primo successo stagionale.
Dove vedere Verona-Inter? La partita è trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Match visibile anche in streaming sull'app di Dazn.
L'Inter tornerà in campo mercoledì, in Champions League contro il Kairat Almaty.